435 Luxemburger studieren in Trier

Für Hunderte Erstsemester startet mit dem Sommersemester 2019 ihr Leben an den rheinland-pfälzischen Universitäten. Allerdings bleibt die Zahl der neuen Studenten an den meisten Unis höchstens konstant, in Kaiserslautern sowie Koblenz und Landau geht die Zahl der Neueinschreibungen zurück. Nur an der Universität Trier geht die Zahl nach oben.

Dass in Trier in diesem Semester wesentlich mehr Studenten als noch im Sommer 2018 ein Studium beginnen, hat einen einfachen Grund: Möglich sind zum ersten Mal Studieneinstiege in allen zulassungsfreien Fächern. «Das war ein Wunsch von Studieninteressierten», sagte eine Uni-Sprecherin zur Begründung. Außerdem seien die Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz zum Start des Sommersemesters bereits abgeschlossen, so dass Abiturienten direkt an der Universität starten könnten. Bislang hätten in den meisten Fächern die Erstsemester erst im Winter ihr Studium aufnehmen können.

23 Luxemburger beginnen zum Sommersemester in Trier

Für insgesamt 280 Erstsemester beginnt in diesem Sommersemester ihr Studium in Trier. Zum Vergleich: im Jahr 2018 vor der Umstellung waren es noch 89 gewesen. Besonders beliebt seien unter anderem die Fächer Jura und Betriebswirtschaftslehre, hieß es. Eingeschrieben sind somit 11.700 Studenten, im Vergleich zum Start des vergangenen Sommersemesters stieg die Zahl leicht an: 11.623 waren damals in Trier immatrikuliert.

Auch luxemburgische Studierende besuchen die Universität Trier. Derzeit sind 435 Luxemburger dort eingeschrieben, heißt es von der Universität. Zum jetzigen Sommersemester haben 23 Studenten aus Luxemburg an der Uni Trier angefangen.

(L'essentiel/dpa)