Bus brennt auf Autobahn Richtung Longwy

Der Verkehr wurde am Mittwoch auf der Autobahn 30 in Richtung Longwy unterbrochen. Grund ist ein Bus, der verunglückte und auf der Straße Feuer fing, so berichtet ein «L'essentiel»-Redakteur, der sich vor Ort befindet.

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr. Bei dem Brand bildete sich Rauch. Der Verkehr staut sich seitdem. Laut «L'essentiel»-Redakteur fing der Bus auf der Strecke zwischen Luxemburg und Belgien Feuer.

Während der Rettungsarbeiten wurde der Verkehr auch in Richtung Metz-Longwy gestoppt. Zwar war das Feuer schon unter Kontrolle, doch die Schäden am Bus sind groß. Zur Ursache des Feuers ist nichts bekannt.

(L'essentiel)