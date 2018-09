Bahnsperrung trifft Pendler aus Belgien

Böse Überraschung für die belgischen Grenzbewohner am Montagmorgen. Mehrere hundert Pendler saßen am Bahnhof Arlon fest, nachdem alle Zugfahrten um 6 Uhr morgens nach Luxemburg storniert wurden. Diese Informationen wurden von der belgischen Bahngesellschaft SNCB bestätigt.

Auf Nachfrage gab die CFL lediglich an, dass «mehrere Züge betroffen sind» und es «ein technisches Problem» gebe, wie es in einem Tweet heißt.

#CFLINFOS50 Perturbations.

Suite à un problème technique sur le train, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Arlon et Luxembourg . — CFLinfos (@CFLinfos) 17. September 2018

Um kurz vor 9 Uhr war der Verkehr zwischen Luxemburg und Arlon noch immer nicht wieder hergestellt. Zeugenaussagen nach schafften einige Züge noch die Strecke bis Kleinbettingen, mussten dann aber umkehren.

Das Verkehrschaos bei der Bahn wird noch zusätzlich verstärkt, weil die Arbeiten an der A6 erst am Montag zwischen Arlon und Sterpenich in Richtung Luxemburg begonnen haben. Der Verkehr ist in der Passage einspurig. Die Kombinationen aus Bahnstörung und Autobahnbaustelle haben am heutigen Montagmorgen zu entsprechend großen Staus geführt.

