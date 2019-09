Der Europa-​​Park schlägt sogar das Disneyland

Gleich hinter der deutschen Grenze liegt der Europa-Park in Rust. In Luxemburg kennt ihn fast jedes Kind. Aber nicht nur hier. Am Wochenende wurde der Freizeitpark bei den Golden Ticket Awards, einem jährlichen Wettbewerb in Idaho, USA, zum weltbesten Themenpark gewählt. Der Park erhält die Auszeichnung damit bereits zum sechsten Mal in Folge.

«Wir sind stolz darauf, dass wir uns als Familienunternehmen von Branchenriesen wie Disney abheben konnten», sagte Jürgen Mack, Inhaber des Europa-Parks.

« Einzigartig in Europa »

Der deutsche Freizeitpark steht in einem harten Wettbewerb, er hat Konkurrenz in den USA, aber auch in China und Südamerika. In Europa ist das Angebot des Familienbetriebes mit 4250 Mitarbeitern einzigartig, wie Mack sagt. Der Preis gibt ihm da recht.

Im Jahr 2018 zog der Europa-Park 5,6 Millionen Besucher an. Ende November wird er mit der Eröffnung des neuen Wasserparks Rulantica noch weiter wachsen.

(nc/L'essentiel)