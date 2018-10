Sportflieger geht auf Startbahn in Flammen auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Sportflugzeug ist auf dem Flugplatz von Speyer (Rheinland-Pfalz) in Brand geraten. Die Maschine befand sich am Mittwochabend auf der Startbahn, als das Feuer ausbrach, wie die Polizei am späten Abend mitteilte.

Demnach konnten sich alle drei Insassen rechtzeitig aus dem Flugzeug retten. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist laut Polizei unklar.

(L'essentiel/dpa)