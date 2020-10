Voll besetztes Auto überschlägt sich mehrfach

Ein Auto hat sich im Kreis Cochem-Zell mehrfach überschlagen - fünf Menschen sind dabei verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Wittlich am späten Mittwochabend mitteilte, war der voll besetzte Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn in Mittelstrimmig abgekommen.

Völlig beschädigt blieb der Wagen schließlich in einer Böschung stehen. Die fünf Insassen des Unfallwagens wurden verletzt und von den Rettungskräften in die Krankenhäuser Zell und Simmern gebracht.

(L'essentiel/dpa)