Pedelec-​​Streife stoppt Lamborghini-​​Poser

Am vergangenen Mittwoch war eine Pedelec-Streife der Polizei Worms an einem eher skurrileren Einsatz beteiligt. Die Beamten haben auf ihren E-Bikes in der Innenstadt einen Lamborghini-Fahrer gestoppt, der wegen Lärmbelästigung und insbesondere mehrfachem und unnötigem Beschleunigen auf sich aufmerksam machte.

Der Wagen konnte am Marktplatz angehalten und kontrolliert werden, allerdings konnte der 37-jährige Fahrer die Papiere seines Luxusschlittens nicht vorlegen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, bei dem sich der Fahrer für den unnötigen Lärm sowie ebenfalls unnötige Umweltbelastung verantworten muss.

(L'essentiel)