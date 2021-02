Verletzte 33-​​Jährige greift Sanitäter und Polizisten an

Eine 33-jährige Frau hat in Bitburg (Kreis Bitburg-Prüm) am Dienstagabend Rettungssanitäter und Polizisten angegriffen. Zeugen hatten die Polizei gerufen und eine Frau mit schweren Gesichtsverletzungen im Stadtgebiet von Bitburg gemeldet, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Als die Rettungskräfte der Frau helfen wollten, habe sie diese unmittelbar angegriffen. Ein Rettungssanitäter sei dabei von Schlägen verletzt worden.

Nach Polizeiangaben hatte sich die Frau zuvor mit einem Bekannten getroffen und mit ihm getrunken. Im Zuge des Treffens sei ein Streit eskaliert, bei dem ihr der Bekannte eine Tasse ins Gesicht geworfen oder geschlagen habe. Genau hätten es, so die Polizei, beide Beteiligten nicht mehr sagen können. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 3,51 Promille, die Frau sei «ähnlich stark alkoholisiert» gewesen.

Die Polizei habe die Angreiferin überwältigen können. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Doch auch im Krankenhaus habe die Frau sich nicht beruhigt und einer Krankenschwester gegen den Kopf getreten. Die Frau sei daraufhin in eine psychiatrische Klinik gebracht worden und müsse nun unter anderem mit einem Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs gegen Polizei und Rettungsdienste rechnen.

(aub/L'essentiel/dpa)