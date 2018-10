Betrunkener stürzt beim Pinkeln in den Fluss

In Großrosseln im Saarland hat es am Montagabend einen großen Rettungseinsatz gegeben. Gegen 22 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann beim Urinieren in einen Fluss gestürzt und nicht mehr aufgetaucht sei. Mehr als hundert Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei wurden daraufhin in Bewegung gesetzt, um den Vermissten in einer aufwändigen Suchaktion zu finden.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Flusspinkler um einen 67-jährigen Mann aus Forbach. Etwa zwei Stunden später gab es dann ein Lebenszeichen: Beamte der französischen Polizei fanden den Mann an dessen Wohnadresse vor. Der 67-Jährige erfreute sich bester Gesundheit, wies allerdings starke Anzeichen einer Alkoholisierung auf.

(L'essentiel)