Hochmoselbrücke überspannt jetzt Moseltal

Damit steht die größte Brücke, die sich zurzeit in Europa im Bau befindet: Sie ist bis zu 160 Meter hoch und überspannt das Moseltal über 1,7 Kilometer. «Das ist ein Brückenschlag der Superlative - für die Region, für Deutschland und für Europa», sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) an der Baustelle. «Die Hochmoselbrücke verbindet Menschen über Landesgrenzen hinweg – vom Rhein-Main-Gebiet in die Benelux-Länder.» Ab Herbst 2019 sollen rund 25 000 Fahrzeuge pro Tag über die Mega-Brücke fahren.

Die Brücke ist Teil einer insgesamt 25 Kilometer langen neuen Strecke (B50) zwischen Eifel und Hunsrück. An der Brücke wird seit 2011 gebaut, seit Sommer 2014 sind nach und nach Stahlträger über die Pfeiler geschoben worden. Der Rohbau soll Ende des Jahres fertig sein, Anfang 2019 wird asphaltiert. Die Hochmoselbrücke wird die zweithöchste Brücke Deutschlands nach der Kochertalbrücke (maximal 185 Meter) in Baden-Württemberg sein.

Das Bauwerk war seit seiner Planung umstritten. Kritiker bemängeln, die Brücke zerstöre das idyllische Landschaftsbild zwischen den Weinorten Ürzig und Rachtig. Auch Kostensteigerungen sorgten für Schlagzeilen. Nach derzeitiger Planung kostet das gesamte Projekt 483 Millionen Euro, auf die Brücke entfallen rund 175 Millionen Euro.

(L'essentiel/dpa)