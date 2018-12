Filmreife Verfolgungsjagd durch Trier

Artikel per Mail weiterempfehlen

Polizeibeamte wollten am Dienstagmittag, gegen 13.35 Uhr, einen silbernen Audi in Welschbillig kontrollieren. Allerdings flüchtete der Fahrer, als er die Polizisten sah mit hoher Geschwindigkeit. Wie sich herausstellte, war nicht nur das Auto gestohlen, sondern auch die Luxemburger Nummernschilder, die er auf das Auto montiert hatte.

Am 27. November wurde der Audi in Dierdorf bei Neuwied als gestohlen gemeldet, die Kennzeichen aus Luxemburg galten als verloren. Mit beidem wollte sich der 29-jährige Mann aus der Region Trier, der zuletzt in den Niederlanden gemeldet war, aus dem Staub machen.

30 Polizeiautos und ein Hubschrauber im Einsatz

Dafür raste er mit extrem überhöhter Geschwindigkeit zunächst über die B51 Richtung Trier, entlang der Bitburger Straße über die B53 in Richtung Biewer zur Ehranger Brücke, dann auf die B52/L151 bis zur Abfahrt Mülldeponie Mertesdorf. Vor dort aus raste er weiter ins Ruwertal und über Korlingen zurück nach Trier.

Die Polizei fand das verlassene Fahrzeug im Aveler Tal, der Fahrer konnte gegen 14.25 Uhr nahe des Autos gefasst werden. Während der filmreifen Flucht, bei der mehr als 30 Polizeiautos sowie ein Hubschrauber im Einsatz waren, kam es zu drei kleineren Unfällen, bei denen niemand verletzt wurde.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Audis gefährdet wurden, werden gebeten sich unter Telefon 06502/915710 an die Polizeiinspektion Schweich zu wenden.

(L'essentiel)