Papagei macht Stadt im Saarland unsicher

Exotische Vögel wie Papageie treffen wir eher selten in freier Wildbahn an. In Saarländischen Baumkronen ist das jedenfalls eine absolute Ausnahme. Mit seinen bunten Farben und seiner Redseligkeit erfreut sich das Federvieh eigentlich großer Beliebtheit. Dies scheint jedoch nicht für die saarländische Ortschaft Völklingen zu gelten.

Dort wurde der Paradiesvogel Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Anrufer hätten sich am Donnerstag über das laut rufende Tier beschwert, teilten die Beamten am Freitag mit. Sie machten den Besitzer ausfindig und forderten ihn auf, den Vogel vom Baum zu holen.

Ob der Unruhestifter aus den Baumwipfeln verschwunden ist, war den Ordnungshütern nicht bekannt. Zumindest sei bislang keine Beschwerde wegen Ruhestörung mehr eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin.

(L'essentiel/cs/dpa)