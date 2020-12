Als «Schwärzester Tag der Stadt Trier nach dem zweiten Weltkrieg» bezeichnete Oberbürgermeister Wolfram Leibe den heutigen 1. Dezember, nachdem ein 51-Jähriger mit seinem SUV für Tote und Verletzte in der Trierer Innenstadt gesorgt hatte. «Wir alle sehen diese Bilder im Fernsehen und denken: Sowas passiert nur an anderen Orten», so ein «zutiefst erschütterter» Oberbürgermeister. «Ich kann nicht verstehen, wie jemand auf diese Idee kommt, mit einem SUV durch die Innenstadt zu fahren» um Menschen zu töten, darunter ein neunmonatiges Baby und eine 25-jährige Frau.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) wurde konkreter und informierte über vier Todesopfer, vier Schwerverletzte, fünf Verletzte und sechs Leichtverletzte Menschen. Der 51-Jährige Täter sei in «Zick-Zack-Linien» mit einem nicht auf ihn zugelassenen SUV durch die Innenstadt gefahren und habe gezielt Menschen angefahren. Lewentz lobte die Einsatzkräfte, die «innerhalb von vier Minuten nach Alarmierung der Polizei» den Täter festgenommen haben.

Keine Anhaltspunkte für Terrorismus oder politische Motive

Der leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen zeigte sich ebenfalls geschockt und erklärte, dass «eine derart sinnlose Tat» ihm noch nicht untergekommen sei. Der Täter, der aus der Region Trier stammt, werde derzeit von der Polizei vernommen. Es gebe keine Anhaltspunkte für Terrorismus oder ein politisches Motiv, ein psychiatrisches Krankheitsbild sei nicht unwahrscheinlich. Außerdem hatte der Täter 1,4 Promille.

Am Ende der Pressekonferenz unterstrich Oberbürgermeister Leibe nochmals die außerordentliche Solidarität, die ihn bereits kurz nach der Tat erreichte. So hätten Luxemburger Kliniken angeboten, Patienten zu übernehmen. Ähnliche Angebote gab es aus Metz und Saarbrücken. «Ein Trierer hat Trierer getötet. Vielleicht lernen wir als Menschen doch daraus, damit wir in Zukunft vielleicht früher erkennen können, bevor Menschen zu Tätern werden», so Leibe am Ende.

