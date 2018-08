Schon wieder ein Mosel-​​Schwimmer ertrunken?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Unfälle, die sich bei den hohen Temperaturen bei einem vermeintlich erfrischenden Bad in der Mosel ereignen, reißen nicht ab. Ein 17-jähriger polnischer Erntehelfer war am Dienstagabend zusammen mit einem Freund bei Zeltingen-Rachtig zur Abkühlung in die Mosel gegangen und wird seitdem vermisst. Keiner der beiden jungen Männer konnte schwimmen, wie der Trierische Volksfreund auf seiner Website berichtet.

Eine noch am Abend eingeleitete Suchaktion mit rund 20 Einsatzkräften und drei Booten blieb zunächst ergebnislos. Mittlerweile sind die Suchmannschaften wieder im Einsatz.

(dm/L'essentiel)