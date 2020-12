In Rheinland-​​Pfalz und Saarland starten Impfungen

In Rheinland-Pfalz haben die Corona-Schutzimpfungen begonnen. Als einer der ersten Menschen in dem Bundesland wurde am Sonntagmorgen in einem Senioren- und Pflegeheim in Koblenz eine 91 Jahre alte Bewohnerin geimpft. «Das war es schon!», rief Lieselotte Ziegler nach der Spritze mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer überrascht. «Ich hab gedacht, da kommt noch was.» Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach von «einem großartigen Tag. Wir freuen uns, dass es losgeht mit dem Impfen.»

Die ersten knapp 10.000 Impfdosen waren tags zuvor wie geplant in Rheinland-Pfalz eingetroffen und zunächst an vier Impfzentren in Koblenz, Mainz, Frankenthal und Ludwigshafen verteilt worden. Neun Teams rückten am Sonntag aus und impften Bewohner und Mitarbeiter in Seniorenheimen in Daun, Gerolstein, Linz, Mainz, Nieder-Olm, Kusel, Neuhofen und Koblenz, wie Landesimpfkoordinator und Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm sagte. Insgesamt sollten 1250 Menschen geimpft werden.

20 mobile Teams impfen Heimbewohner und Pflegekräfte

Auch im Saarland ist die erste Lieferung des Impfstoffs gegen das Coronavirus am Samstag eingetroffen. Die Impfungen beginnen an diesem Sonntag mittels mobiler Teams, wie Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) mitteilte. Bis Ende Januar seien täglich 500 Impfdosen vorgesehen. Zunächst sind die Bewohner und Mitarbeiter von Altenheimen an der Reihe. Ab Montag sollen zudem die drei Impfzentren im Bundesland ihren Betrieb aufnehmen, täglich 400 Impfungen sollen dort stattfinden, auch für ältere Menschen, die nicht in Altenheimen leben. «Somit werden wir bis Ende Januar 27.000 Impftermine durchführen», erklärte Bachmann.

Nach Vorgaben des Bundes werden in Rheinland-Pfalz zunächst Menschen geimpft, die ein sehr hohes Risiko haben, schwer am Coronavirus zu erkranken oder daran zu sterben. Dies soll in einem ersten Schritt über mobile Impfteams in stationären Einrichtungen der Pflege geschehen. Vorrang haben dabei nach Angaben des Gesundheitsministeriums die Regionen, in denen die Infektionszahlen am 16. Dezember über dem durchschnittlichen Sieben-Tage-Wert des Landes lagen. Betroffen sind davon mehr als 200 Heime in den Kreisen Bad Kreuznach, Germersheim, Kusel, Neuwied, Rhein-Pfalz und Vulkaneifel sowie die kreisfreien Städte Frankenthal, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz und Speyer.

Weil der Impfstoff knapp ist, impfen die 20 mobilen Teams zunächst in knapp 70 der 200 Heime - in der Regel dort, wo es Corona-Infektionen gibt. Geimpft werden nicht nur die gesundheitlich besonders gefährdeten Bewohner, sondern auch Mitarbeiter.

