Rheinland-​​Pfalz meldet mehr Neuinfektionen

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist in Rheinland-Pfalz binnen 24 Stunden um 47 Fälle gestiegen. Demnach waren am Sonntag (10 Uhr) landesweit insgesamt 9754 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus registriert, wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Aktuell sind 955 Menschen im Bundesland infiziert, vier weniger als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 246. Die Zahl der genesenen Fälle bezifferte das Ministerium auf 8553.

Die meisten Neuinfektionen gab es in der Landeshauptstadt Mainz. Dort habe das Gesundheitsamt 26 Fälle auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gezählt, hieß es. Danach folgte der Kreis Neuwied mit 18 Fällen auf 100.000 Einwohner, danach die Städte Ludwigshafen und Frankenthal mit je 16 Neuinfektionen.

(L'essentiel/dpa)