Unwetter: «Mini-​​Tornado» wütet in Ostfrankreich

Sturm und Hagel bekam der Osten Frankreichs am vergangenen Wochenende ab. Die Unwetterwarnung der Stufe Orange ist am Montag zwar aufgehoben worden, zurück aber bleiben mehr oder weniger große Schäden.

Ein Mini-Tornado wütete am Sonntagnachmittag über Pont-À-Mousson und Vandières. Menschen sind dabei zum Glück nicht verletzt worden. Dennoch gehen einige spektakuläre Aufnahmen durch die sozialen Netzwerke

Im Grand Bleu, einem Freizeitpark in Pont-À-Mousson, ging es drunter und drüber. Zelte und Pavillons flogen durch die Luft, auch vier Trampoline machten sich selbstständig und landeteten 300 Meter weiter, so der Direktor des Parks, David Michel. «Wir kamen uns vor wie in einem Film.» Wie groß der Schaden ist, werde am Montag geprüft.

Das ungemütliche Wetter wütete gerade einmal zehn Minuten, wie die französische Tageszeitung L'Est Républicain berichtet. Die Bewohner bleiben, ähnlich wie in Luxemburg – wenn auch lange nicht in dem Ausmaß – mit heruntergerissenen Dächern und umgekippten Bäumen zurück.

(mm/L'essentiel)