Falsch eingestellter Blitzer treibt Fahrer zur Weißglut

Die Fahrer glaubten, dass sie sich ordnungsgemäß verhalten haben, vielleicht sogar vorsichtig gefahren sind. Trotzdem wurden sie geblitzt. Grund dafür ist ein falsch eingestellter Blitzer auf der Strecke von Saint-Georges nach Héming an der Mosel.

Eigentlich sind auf der Strecke 110 Stundenkilometer erlaubt, derzeit wurde die Geschwindigkeit per Beschilderung auf 70 km/h in die eine und 90 km/h in die andere Richtung gedrosselt. Das Problem: der Blitzer wurde für alle Spuren auf 70 Sachen eingestellt.

In der Folge hagelte es Strafzettel, sowohl für Raser, wie auch für diejenigen, die alles richtig gemacht hatten. Hunderte Fahrer sind betroffen, wie aus einem Bericht des Républicain Lorrain hervorgeht. Der technische Dienst muss das Gerät neu einstellen. In der Zwischenzeit wird den Fahrern geraten, ein etwas umständliches Verfahren zu befolgen: Sie sollen die Strafe bezahlen und dann anfechten.

(jg/L'essentiel)