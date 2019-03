Gärtner versteckt aus Rache Sprengkörper

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bernhard Graumann, Gärtner aus Mehlingen, ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Es war Selbstmord. Vor seinem Tod versteckte er selbstgebastelte Sprengsätze bei Personen, mit denen er Streitigkeiten hatte. Wie die Bild-Zeitung am Donnerstag berichtet, gingen die Sprengsätze bereits mehrmals hoch. Ein Arzt aus Enkenbach-Alsenborn kam dabei ums Leben. In Otterbach wurden eine Mutter und ihr Kind durch die Explosion verletzt. Am Mittwoch wurde eine weitere Bombe bei einer Bekannten von Graumann entdeckt.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor den Racheplänen des Gärtners. Die Beamten können nicht ausschließen, dass Graumann weitere Sprengsätze deponiert hat. Wer privat oder geschäftlich Streit mit Graumann hatte, solle sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2660 in Verbindung setzen.

(chb/L'essentiel)