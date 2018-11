Genervter Anwohner schockt Raser mit Abflussrohr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Werner Dederichs lebt im Saarbrücker Stadtteil Rodenhof. Autos dürfen mit maximal 30 Stundenkilometern durch die Straße fahren, in der sein Haus liegt. Weil sich aber viele Temposünder nicht an die Beschränkung halten, hat der Rentner nun reagiert. Er stellte kurzerhand eine Blitzer-Attrappe in seinem Vorgarten auf.

Seine Kreation ähnelt einem festinstalliertem Blitzer, aus der Ferne ist sie sogar täuschend echt. Dederichs hat dafür im Baumarkt etwa 100 Euro ausgegeben – für ein Kanalrohr, schwarze Plakatunterlage und die Verankerung. Da die Attrappe keine Bilder aufnimmt und auch sonst keine Signale aussendet, die Autofahrer irritieren könnten, ist sie auch legal.

Wie Dederichs sagt, bremsen viele zu schnelle Fahrer wegen seiner «Anlage» ab. Einige würden auch über die Attrappe lachen und weiterfahren. «Aber langsamer», wie der gelernte Kfz-Meister betont.

(sw/L'essentiel)