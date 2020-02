Autofahrer stirbt nach Crash mit Lkw

Auf der saarländischen A8 ist es am Montagmorgen in Fahrtrichtung Luxemburg zu einem tragischen Unfall gekommen, wie der Saarländische Rundfunk berichtet. Bei der Anschluss-Stelle Rehlingen war ein Auto mit einem Lkw zusammengestoßen, der auf der Überholspur zum Stehen kam. Ein weiteres Auto konnte dem Lastwagen nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Aktuell ist die A8 in Richtung Luxemburg gesperrt.

(L'essentiel)