Zug entgleist – Bahnverkehr stark gestört

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwischen Luxemburg und Thionville ist der Zugverkehr derzeit stark gestört. Das melden die CFL am Donnerstag.

Grund dafür ist ein entgleister Güterzug in Frankreich bei Woippy. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Die Busse verkehren ab 15 Uhr zwischen Luxemburg-Stadt und Metz. Sie fahren vom Quai 19 am Luxemburger Busbahnhof ab. Gegen 15.15 Uhr wurde auch der Schienenverkehr allmählich wieder in Betrieb gesetzt.

Nach Angaben der Préfecture de Moselle sind am Donnerstagmorgen um 11.50 Uhr zwei Wagen eines Zuges auf dem Rangierbahnhof Woippy entgleist. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Abend sollte sich der Verkehr wieder normalisieren.

(L'essentiel)