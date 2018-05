Polizistinnen mit eigener Dienstwaffe erschossen

In Lüttich, Belgien, ist es gegen 10.30 Uhr zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen: Ein Mann erschoss vor einem Café zwei Polizistinnen und einen jungen Autofahrer, wie das staatliche Fernsehen RTBF berichtet.

Dann ergriff er die Flucht und verschanzte sich in einer nahe gelegenen Schule, wo er eine Putzfrau als Geisel nahm. Beim anschließenden Schusswechsel mit Mitgliedern einer Spezialeinheit (siehe unten) sei der Mann «neutralisiert» worden.

Wie die Staatsanwaltschaft jetzt an einer Pressekonferenz mitteilte, habe der Mann die Polizistinnen von hinten mit einem Messer angegriffen. Dann habe er sich eine Dienstwaffe gegriffen und die beiden Frauen damit erschossen.

Auch ein zufällig vorbei kommender, 22-jähriger Autofahrer sei mit einer Polizeiwaffe erschossen worden.

Beim anschliessenden Schusswechsel seien «mehrere» Polizisten verletzt worden, so Staatsanwalt Philippe Dulieu weiter.

Mittlerweile wird von einem terroristischem Hintergrund ausgegangen. Die Generalstaatsanwaltschaft, die auf Terror spezialisiert ist, hat die Ermittlungen übernommen.

