Drei Mitglieder einer Familie sterben an Corona

Drei Mitglieder einer Familie aus Courcelles-sous-Châtenois in den Vogesen sind innerhalb weniger Tage an den Folgen einer Coronainfektion gestorben. Unter den Opfern sind der Sohn (48) sowie seine Eltern (82 und 89), wie die Zeitung Vosges Matin berichtet.

Der Sohn wurde am 14. November leblos im Haus der Familie aufgefunden. Am nächsten Tag starb seine Mutter im Krankenhaus an Covid-19, der Vater eine Woche später. Keiner von ihnen war gegen das Coronavirus geimpft.

Die Schwiegertochter des Paares steht noch immer unter Schock. «Es ist zu viel auf einmal. Wir haben nicht damit gerechnet, es ist schrecklich». Erschüttert rief sie dazu auf, sich impfen zu lassen und alle zu schützen: «Impft euch. Kinder, die nicht geimpft sind, sollten ihre Großeltern nicht besuchen.»

