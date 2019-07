Trump steht das Moselwasser bis zum Hals

Donald Trump steht das Wasser bis zum Hals – zumindest derzeit in Metz. Dort ragt eine riesige, aufblasbare Installation in Form des Kopfes des US-Präsidenten aus dem Wasser der Mosel. Das Kunstwerk besteht aus PVC-Segeltuch, ist 4,60 Meter hoch und 6 Meter breit, sie wird über ein Gebläsesystem dauerhaft aufgeblasen. Die rechte Hand des Präsidenten ragt aus dem Wasser raus und formt mit den Fingern das «OK»- Zeichen.

Bis zum 7. September soll diese im Rahmen des Kunstfestivals «Constellations» zu sehen sein. Mit dem Kunstwerk «Everything is fine» soll Trumps Position in der Klimapolitik angeprangert werden. «Die Idee war, Trump mundtot zu machen, aber er äußert sich trotzdem weiter und ist sich seiner Sache sicher», erklärt Künstler Jacques Rival, der hinter dem Projekt steckt.

Zu der Installation wird Trumps Rede aus 2017 – in der er ankündigte, dass sich die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zurückziehen werden – gespielt. Sie ist zudem mit einem Buzzer verbunden, über den Passanten unterhalb der Brücke «Pont des Roches» die Rede aktivieren oder abstellen können. Teile der Rede klingen, als würden sie unter Wasser gesprochen.

Das Werk soll «die Öffentlichkeit dafür sensibilisieren, wie wichtig es ist, sich mit den Themen (Anm. d. Red. Umwelt, Klima und Biodiversität) auch auf unerwartete und sogar groteske Weise auseinanderzusetzen», sagt Hacène Lekadir, stellvertretender Kulturbeauftragter der Stadt Metz. Das Kunstwerk solle Trump zudem auf die Gefährlichkeit seiner Aussagen zum Thema Umwelt aufmerksam machen.

Œuvre de Jacques Rival - everything is fine (jusqu’ici tout va bien), une installation qui dénonce les positions anti écologiques et irresponsables de @realDonaldTrump; à voir Pont des Roches à #Metz #festival #ConstellationsdeMetz pic.twitter.com/Ufo7mA2ZZz