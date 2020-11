Mercedes macht sich selbständig und rollt in Auto

Eine 48-jährige Autofahrerin aus dem saarländischen Heusweiler hat ihren Augen nicht getraut, als ihr am Mittwochvormittag in der Trierer Straße ein führerloser grauer Mercedes entgegengekommen ist und auch noch in ihren Wagen gerollt ist. Wie die Polizei in Völklingen mitteilt, wurde der Mercedes zuvor in der abschüssigen Trierer Straße am Fahrbahnrand geparkt. Nur hat die 84-jährige Halterin offenbar vergessen, die Handbremse zu ziehen oder einen Gang einzulegen.

Der Mercedes setzte sich daraufhin selbständig in Bewegung und rollte etwa 80 Meter die Straße hinunter. Nachdem der Mercedes den roten Hyundai i10 der 48-Jährigen Heusweilerin touchiert hatte, kollidierte er mit mehreren Blumenkübeln eines Blumengeschäftes und kam dort zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich leichter bis mittlerer Sachschaden. Die 84-Jährige konnte anschließend in einer nahegelegenen Arztpraxis über das Unfallgeschehen in Kenntnis gesetzt werden.

(L'essentiel)