Kreuzfahrtschiff auf dem Rhein auf Grund gelaufen

Die «Rhein Prinzessin» habe sich in der Nacht zum Dienstag mit dem Bug festgefahren, sagte eine Sprecherin der französischen Feuerwehr. Die 148 Menschen an Bord blieben bei dem Zwischenfall unverletzt und wurden auf deutscher Rheinseite an Land gebracht. Die Rheinschifffahrt war der Sprecherin zufolge nicht beeinträchtigt.

Nach Angaben des Bonner Reiseveranstalters Phoenix-Reisen sollte das Schiff voraussichtlich noch am Dienstag weiterfahren. Es werde entweder mit einem Schlepper befreit oder komme von selbst los, sagte Geschäftsführer Benjamin Krumpen. Wie es zu der Panne gekommen sei, sei noch unklar.

(L'essentiel/dpa)