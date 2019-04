60-​​jährige Frau auf der Straße erstochen

Eine 60-jährige Frau ist am Mittwochabend auf einer Straße in Mirecourt (Vogesen) erstochen aufgefunden worden. Deren Tochter wurde in Polizeigewahrsam genommen, wie am Donnerstag berichtet wurde.

Das Opfer sei gegen 20 Uhr auf der Straße entdeckt worden, getötet durch «mehrere Messerstiche», sagte Nicolas Heitz, Staatsanwalt aus Epinal, der sich zum Tatort begab, gegenüber der AFP.

Tochter mutmaßlich für den Tod verantwortlich

«Die Tochter befand sich beim Auffinden der Leiche direkt neben der Mutter, ganz in der Nähe einer psychiatrischer Einrichtung», sagte Brice Mangou, EInsatzleiter der örtlichen Genadarmerie. Das Mädchen werde verdächtigt, die eigene Mutter umgebracht zu haben und sei in Gewahrsam genommen worden.

Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich nun auf die Angehörigen der beiden Frauen, da derzeit noch unklar sei, ob die Verdächtige eine psychiatrische Vorgeschichte hat. Eine Pressekonferenz des Staatsanwalts ist für Freitag geplant.

(fj)