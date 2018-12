8 Jahre altes Kind stirbt bei Unfall nahe Bitburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der A60 bei Spangdahlem nahe Bitburg hat sich in der Nacht zum Sonntag ein tragischer Unfall ereignet. Wie der SWR berichtet, ist ein Auto, in dem sich ein acht Jahre alter Junge mit seinem kleinen Bruder und seinen Eltern befand, in die Leitplanke gekracht. Das Fahrzeug habe sich durch den Aufprall mehrfach überschlagen und sei auf der Überholspur zum Stehen gekommen.

Der Achtjährige starb noch an der Unfallstelle, der Vater wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus des nahegelegenen Stützpunkts der US-Luftwaffe eingeliefert. Die Mutter und der vier Jahre alte Bruder erlitten leichte Verletzungen. Die Autobahn wurde für etwa vier Stunden gesperrt.

Wie die Rettungskräfte angaben, sei es nicht wegen des Schnees zu dem Unfall gekommen. Der Schneefall habe erst bei der Unfallaufnahme eingesetzt.

(sw/L'essentiel)