Verteidigungsministerin glaubt nicht an F16-​​Abzug

Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hält eine Teilverlegung der US-Truppen aus Deutschland zwar weiterhin für möglich, geht aber nicht davon aus, dass der US-Stützpunkt Spangdahlem in der Eifel davon betroffen sein wird. Das sagte sie in einer Videokonferenz mit dem rheinland-pfälzischen CDU-Fraktionschef Christian Baldauf, wie der Trierische Volksfreund berichtete. Kramp-Karrenbauer gehe davon aus, dass das US-Hauptquartier in Stuttgart in die Nähe von Brüssel ziehen werde. In Spangdahlem hätten mit dem von US-Präsident Trump angekündigten Abzug der F16-Staffel mehrere tausend Amerikaner die Eifel verlassen müssen. Ein schwerer Rückschlag für die gesamte Region.

Bereits letzte Woche hatte das US-Repräsentantenhaus den Plänen von Trump den Wind aus den Segeln genommen, indem es für die Blockade des geplanten Truppenabzugs gestimmt hatte, bis ein Bericht vorläge, ob ein solcher Schachzug wirklich im nationalen Interesse der USA wäre.

(L'essentiel)