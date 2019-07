Angler zieht Leiche aus dem Wasser

Es war gegen 18.30 Uhr am Montagabend, als ein Fischer an einem See in Briey eine makabere Entdeckung machte, wie Le Républicain Lorrain berichtet. Der Mann zog eine Leiche an die Oberfläche.

Nach ersten Informationen ist das Opfer ein Mann im Alter von 45 bis 50 Jahren. Sein Körper, der zwischen einem und zwei Tagen im Wasser gelegen haben soll, zeigte keine Anzeichen von Fremdeinwirkung.

Der Leichnam wurde nach Nancy transportiert, wo eine Autopsie durchgeführt wird. Laut Le Républicain Lorrain war die Identität des Opfers am Montagabend noch nicht geklärt.

(pp/L'essentiel)