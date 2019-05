Häftling beißt Polizisten in den Finger

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein neuer Häftling hat bei seinem Fluchtversuch auf dem Weg ins Gefängnis einen Polizisten in den Finger gebissen. Der Beamte sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Donnerstag mit.

Der 23-Jährige war mit Haftbefehl gesucht worden, er wurde festgenommen und am Mittwoch im Amtsgericht Kaiserslautern dem Haftrichter vorgeführt. Beim Verlassen des Gebäudes versuchte der Mann zu fliehen, er wurde jedoch festgehalten. Dabei trat und spuckte er um sich, bei einem der Beamten biss er zu. Schließlich wurde er überwältigt.

(fj/L'essentiel)