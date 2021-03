Polizei hilft Frau in den Wehen in letzter Sekunde

Es war gegen 17.45 Uhr, am Mittwoch vergangener Woche, als den Gendarmen des Bezirk Phalsbourg, die am Kreisverkehr Mittelbronn an der RN4 postiert waren, ein Auto näher kam. Darin: Ein etwas panischer Vater und eine Mutter, die mitten in den Wehen lag.

«Sie baten uns, den Weg zur Autobahn freizumachen», erzählte einer der Polizisten «Le Républicain Lorrain». «Aber uns war sofort klar, dass es zu spät war. Ihre Fruchtblase war geplatzt.»

Die Beamten brachten das Auto auf dem Kreisverkehr in Sicherheit und riefen die Feuerwehr, die die Familie abholte. Der kleine Maxence kam schließlich im Krankenwagen auf dem Weg zur Entbindungsklinik in Sarrebourg zur Welt. Er und seine Mutter sind wohlauf. Die Gendarmen ließen es sich nicht nehmen, stolz mit dem kleinen Held des Tages zu posieren. «Hier ist einer, der gut ins Leben gestartet ist. Vielleicht ein zukünftiger Gendarm, wer weiß?», schrieben sie auf ihrem Facebook-Account.

(mc/L'essentiel)