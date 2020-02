Munitionsexperten stellen Granaten in Lisdorf sicher

Bei der Polizei in Saarlouis ist am Sonntagmorgen ein brisanter Anruf eingegangen. Das teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Der Anrufer meldete den Beamten, dass er zwei möglicherweise funktionsfähige Granaten auf einem Grundstück gesehen habe. Auf dem Grundstück im Stadtteil Lisdorf finden derzeit Grabungen auf einer Baustelle statt. Eine Polizeistreife konnte die Meldung vor Ort bestätigen.

Die Polizisten riefen den Kampfmittelräumdienst zur Hilfe. Der Fundort in Lisdorf wurde weiträumig abgesperrt. Die Experten bargen die Granaten aus der Erde und nahmen die Sprengkörper zur Vernichtung mit.

(L'essentiel)