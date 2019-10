Luxair gibt Strecke Saarbrücken-​​Berlin auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine der wichtigsten Flugverbindungen des Saarlandes, der Flug von Saarbrücken in die Bundeshauptstadt Berlin, wird zum 31. Dezember eingestellt. Die Verbindung wurde bisher von Luxair bedient, die dafür eigens eine andere Fluggesellschaft, Adria Airways, beauftragt hatte. In einer Mitteilung von Luxair am Mittwochmorgen heißt es, dass man «keine wirtschaftliche Nachhaltigkeit erreichen konnte».

Das Unternehmen sei sich der Bedeutung der Verbindung für die Nachbarn bewusst, aber trotz anhaltender Bemühungen, sei es nicht gelungen, eine rentable Verbindung auf die Beine zu stellen. Da sich zusätzlich noch die Rahmenbedingungen in der Luftfahrtbranche geändert hätten, sei eine «Aufrechterhaltung der Verbindung nicht mehr darstellbar». Wer bereits ein Flugticket für die Strecke ab 1. Januar 2020 gebucht hat, erhalte von Luxair das Geld zurück.

Wie der Flughafen Saarbrücken am Mittwoch mitteilte, wird die Strecke ab 1. Januar von der dänischen Fluglinie bDanish Air Transport (DAT) bedient. Erste Buchungen werden für das neue Jahr bereits entgegengenommen.

(L'essentiel)