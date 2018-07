Braut schlägt Bräutigam Flasche auf den Kopf

Der Kauf einer Korsage hat in Ludwigshafen am Rhein erst zu einem gewalttätigen Streit unter Verlobten, dann zu einem Polizeieinsatz und schließlich zu einer Liebeserklärung geführt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Beamten am Mittwoch wegen eines Streits zu einer Wohnung gerufen, in der sie auf eine 23-Jährige und ihren 26 Jahre alten Verlobten trafen. Die beiden wollten in den kommenden Tagen ihre Hochzeit feiern – die Frau musste aber feststellen, dass ihr das Brautkleid nicht mehr passte.

«Um ihren Körper auf die Schnelle in Form zu bringen, bestellte die 23-Jährige im Internet eine Korsage», hieß es im Polizeibericht. Wegen des Kaufs geriet das Paar derart in Streit, dass die Braut ihrem Zukünftigen eine Whiskey-Flasche auf den Kopf schlug. Der Mann blieb dabei unverletzt. Die Polizisten konnten schließlich zwischen den beiden Streithähne vermitteln. «Zum Ende des Einsatzes gestanden sich die Beiden vor den Beamten ihre Liebe und erklärten, dass die Hochzeit in den nächsten Tagen stattfinden wird», teilte die Polizei mit und gab den Brautleuten noch die besten Wünsche mit auf den Weg: «Wir wünschen dem Paar eine schöne Hochzeitsfeier und einen tollen Start in die gemeinsame Zukunft!»

(L'essentiel/dpa)