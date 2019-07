Mögliche Brandstiftung in Jugendamt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach einem Brand im Gebäude des Jugendamtes in Saarbrücken gibt es Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Nach Angaben der Polizei vom Montag hatte es am späten Sonntagabend im Keller des Gebäudes gebrannt, in dem das Jugendamt ansässig ist.

Es gebe Hinweise darauf, dass sich jemand unerlaubt Zutritt zu dem Gebäude verschafft habe, bevor der Brand ausgebrochen sei, teilte die Polizei mit. Die genaue Brandursache sei allerdings noch unbekannt. Rund drei Stunden haben die Löscharbeiten der Feuerwehr in der Nacht auf Montag gedauert, verletzt wurde niemand. Einige Büros des Jugendamtes müssten am Montag geschlossen bleiben, sagte ein Sprecher.

(L'essentiel/dpa)