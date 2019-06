Arzt soll Kinder missbraucht haben

Am Universitätsklinikum des Saarlandes gab es etliche Fälle von mutmaßlichem sexuellen Missbrauch durch einen Arzt an Kindern im Alter zwischen vier bis zwölf Jahren. Die Klinik informierte die Eltern darüber nicht. Das berichtet das ARD-Magazin «Monitor».

Den Dokumenten des Magazins zufolge hat ein Assistenzarzt, der zwischen 2010 und 2014 am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg angestellt war, in einer Vielzahl von Fällen intime Behandlungen an Kindern vorgenommen, die medizinisch nicht erforderlich waren.

Der Klinik sollen schon frühzeitig Hinweise auf eine pädophile Neigung des Arztes vorgelegen haben. Die Uniklinik reichte 2014 Strafanzeige gegen den Arzt ein und die Staatsanwaltschaft Saarbrücken leitete wenig später ein Ermittlungsverfahren ein. Doch selbst zu diesem Zeitpunkt soll die Klinik die Eltern der betroffenen Kinder nicht informiert haben. Der Assistenzarzt ist 2016 verstorben.

(L'essentiel)