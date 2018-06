Unbekannte machen Spritztour mit Radlader

Einem abgestellten Radlader konnten zwei Unbekannte am Dienstagabend in Daaden nicht widerstehen: Sie brachen die Tür des Fahrzeugs auf, schlossen die Zündung kurz und drehten auf einem Freigelände ihre Runden, wie ein Polizeisprecher in Betzdorf am Mittwoch berichtete.

Ein Anwohner bemerkte, dass die Fahrt nach Feierabend wohl kaum in Verbindung mit irgendwelchen Arbeiten stehen kann und benachrichtigte die Polizei. Die beiden Baggerfahrer flüchteten zu Fuß. Am Radlader entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro.

(L'essentiel/dpa)