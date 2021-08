Metallica spenden an deutsche Flutopfer

Metallica haben bereits in der Vergangenheit über ihre band-eigene Stiftung «All Within My Hands» zahlreiche wohltätige Organisationen unterstützt. Bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien im Jahr 2019 spendete das Metal-Quartett aus San Francisco eine sechsstellige Summe an die Feueropfer.

Nun hat sich die Band mit einem deutschlandexklusiven Re-Release von «Enter Sandman» dazu entschlossen, die Hochwasser-Opfer in Deutschland zu unterstützen, wie unter anderem der Rolling Stone berichtet. Die Einnahmen der am 20. August 2021 erscheinen Single sollen vollständig an die Flutopfer gehen, die Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen von verheerenden Überschwemmungen heimgesucht wurden.

Das legendäre «schwarze Album», welches durch die drückenden Riffs von «Enter Sandman» eröffnet wird, feiert dieses Jahr seinen 30. Geburtstag und erfährt im September ebenfalls einen aufwendigen Re-Release. Im Jahr 2012 hatte die Band anlässlich des 20-jährigen Geburtstags das komplette Album bei «Rock am Ring» am Nürburgring aufgeführt, nicht weit vom von den Überflutungen schwer getroffenen Ahrtal.

(dm/L'essentiel)