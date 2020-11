Mann will Gebäude mit Granaten sprengen

Nur einen Steinwurf von Luxemburg entfernt in einer bekannten Straße in Athus kam es am Sonntag zu einem Einsatz von Spezialeinheiten der Polizei. Laut belgischen Regionalmedien, drohte eine Person, Granaten in einem Gebäude in der Grand Rue im Zentrum der Stadt hochgehen zu lassen.

Wie L'Avenir Luxembourg berichtet, sei der 45-jährige Mann in einem verzweifelten Zustand gewesen. Er selbst tätigte gegen 3.30 Uhr den Anruf bei den Rettungsdiensten, woraufhin die Spezialeinheiten eingriffen. La Meuse präzisiert indes auch, dass der Mann sich in seinem Haus versteckte und die Tür blockierte.

Gegen 10 Uhr morgens befolgte er schließlich den Rat der Polizei und ergab sich. Trotz großer Bedrohung wurde niemand verletzt, und es wurden auch keine materiellen Schäden festgestellt.