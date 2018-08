Blitzer im Saarland fehlt der Durchblick

Im Saarland haben Blitzer kein schönes Leben. Zum wiederholten Male wurde ein Tempomesser Opfer einer Attacke. Der neueste Angriff ereignete sich in Neunkirchen. Wie auf der Facebookseite «Blitzer im Saarland» berichtet wird, sprühten Unbekannte den aufgestellten Blitzeranhänger mit Farbe ein. Damit dürfte das Gerät vorerst außer Betrieb sein.

Dieser Fall reiht sich in eine Serie von Sachbeschädigungen ein. Erst vor einem Monat wurde in Neunkirchen vor einem mobilen Blitzer so viel Müll gestapelt, dass dieser funktionsunfähig war. Für überregionales Aufsehen sorgte eine schräge Aktion gegen ein mobiles Radargerät in Saarbrücken im März 2017. In der Innenstadt wurde damals ein Messgerät geteert und gefedert. Nur einen Monat später bekam ein anderer Blitzer in Saarbrücken-Fechingen ein neues Äußeres verpasst.

(L'essentiel)