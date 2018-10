Menschliche Knochen im Saarland entdeckt

Bei Erdarbeiten an einem Haus im saarländischen Ensdorf sind Knochen gefunden worden. Man gehe davon aus, dass es sich um menschliche Überreste handele, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Saarbrücken. Vermutlich seien die am Samstag entdeckten Knochen schon sehr lange dort gewesen, warum ist noch völlig unklar.

Derzeit sei nicht davon auszugehen, dass sie im Zusammenhang mit einer Gewalttat aus den vergangenen Jahren stehen. «Das ist aber alles noch unter Vorbehalt», sagte der Polizeisprecher. Am Montag würden weitere Untersuchungen folgen, auch Rechtsmediziner sollen die Knochen unter die Lupe nehmen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

(L'essentiel/dpa)