«Wallonischer» Luchs kommt Luxemburg näher

«Der Luchs ist noch nicht zurück in Luxemburg», hatte Laurent Schley, stellvertretender Leiter der Naturverwaltung, im Mai dieses Jahres gegenüber L'essentiel erklärt, nachdem eine Leser-Reporterin uns das Foto einer großen Katze geschickt hatte, die sie auf einem Feld in Linger fotografiert hatte. Eine Aussage, die nach wie vor Bestand hat, doch das «noch nicht» in Schleys Satz wackelt. Denn offenbar hat sich ein Luchs in nur rund 100 Kilometern Entfernung vom Großherzogtum angesiedelt, wie La Meuse am Montag berichtet.

Demnach wurde das Tier am helllichten Tag von einem Forstamtsmitarbeiter im Semoins-Tal fotografiert. Da sich das Jagdgebiet von Luchsen über hunderte Hektar erstreckt, wird die Rückkehr des Luchses nach Luxemburg mit dieser Nachricht ein Stück wahrscheinlicher.

Eine Hoffnung, die auch Laurent Schley teilt: «Es ist ein einheimisches Tier, das wie der Wolf vielleicht wieder den Weg zurück nach Luxemburg findet.» Laut des Experten wisse man nicht genau, wann der Luchs vom Luxemburger Boden verschwunden ist, es sei aber mindestens 150 Jahre her.

Voici le lynx wallon: il a été photographié en plein jour dans la vallée de la Semois https://t.co/xpdwkGtp1V — LaMeuse.be (@LaMeuse_be) December 14, 2020

(fl/L'essentiel)