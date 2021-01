Tote Triererin wurde Opfer eines Gewaltverbrechens

Ein Passant hatte am vergangenen Donnerstagmorgen die Leiche einer 63-jährigen Frau in Trier vor dem Obdachlosenheim in der Luxemburger Straße gefunden und umgehend die Polizei alarmiert. Wie die Ermittlungen nun ergeben haben, ist die Frau, die sich hauptsächlich im Trierer Obdachlosenmilieu aufgehalten hat, Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Darüber informierte das Polizeipräsidium Trier in einer Pressemitteilung.

Die Frau war am Mittwochabend noch in der Trierer Innenstadt unterwegs gewesen und befand sich gegen 22 Uhr in Begleitung eines bisher unbekannten Mannes am späteren Tatort. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Hinweise (Kriminalinspektion Trier: +49 651 / 9779-2480). Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlung führen, hat die Staatsanwaltschaft Trier eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt.

