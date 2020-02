Überschwemmungen an der Mosel erwartet

Nach kräftigen Regenfällen steigen die Pegelstände an der Mosel: Am Montagvormittag lag der Pegelstand Trier bei mehr als 6,50 Metern - das sind gut drei Meter über dem mittleren Wasserstand, wie ein Sprecher des Hochwassermeldezentrums Rheinland-Pfalz in Mainz sagte. Die Mosel werde weiter «deutlich» anschwellen: Laut Vorhersage sollten am Dienstagmorgen in Trier die acht Meter überschritten werden. Auch für Dienstag seien weiter steigende Pegelstände gemeldet.

Dem MeteoLux-Bulletin am Montagmorgen konnte für Luxemburg keine erhöhte Gefahr entnommen werden. An der Mosel, in Perl, Remich, Stadtbredimus und Grevenmacher, zeigten die Messdaten von www.inondations.lu dennoch einen Anstieg des Pegels in den letzten Tagen und vor allem in den letzten Stunden.

Wetterlage lässt Nebenflüsse ansteigen

Kurz vor 13 Uhr meldete dann die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) der «Administration de la gestion de l'eau», dass, bei der aktuellen Wetterlage, an einigen Flüssen im Land mit Hochwasser zu rechnen sei. Die Meldung bezieht sich auf die Flüsse Sauer, Alzette, Korn und Syr.

Grund sind vor allem starke Niederschläge in Frankreich in den Vogesen, an der Quelle der Mosel. Die Mosel mündet bei Koblenz in den Rhein. Nach und nach werde der Wasserstand nun überall an der Mosel steigen, sagte der Sprecher des Meldezentrums.

Auch in Frankreich richtet man sich auf Hochwasser ein

Die Schifffahrt auf der Mosel wird ab 6,95 Metern eingestellt. Man gehe davon aus, dass das in Trier im Laufe des Tages der Fall sein werde, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Trier. Der normale Pegelstand der Mosel liegt bei etwa 3,25 Meter.

Auch in Frankreich hat man für die Ortschaften am Fluss den «orangenen Alarm» ausgelöst. Angesichts der starken Regenfälle der letzten Tage werden größere Überschwemmungen an mehreren Flüssen im Nordosten Frankreichs erwartet.

Aktuelle Pegelstände und Vorhersagen finden Sie auf der Internetseite www.inondations.lu.

(dm/lh/L'essentiel/dpa)