Schwan droht wegen Tierhasser zu erfrieren

Die Polizei im saarländischen Bexbach sucht zurzeit nach einem Tierquäler, der einen Schwan mit Seifenlauge eingerieben hat. Der Vogel lebt seit Jahren bei einem kleinen Weiher in der Ortschaft. Passanten, die bemerkten, dass sich das Tier ungewöhnlich verhält, verständigten die Beamten.

Vor Ort stellte die Polizei fest, dass der Schwan großflächig mit der Lauge verunreigigt wurde. Dadurch war das Tier nicht mehr vor der Kälte geschützt und in der Lage zu schwimmen. Die Beamten brachten es sofort in eine Auffangstation für Wasservögel. Obwohl der Schwan dort gereinigt und untergebracht wurde, besteht noch immer die Gefahr, dass er an den Folgen der Tat stirbt.

«Eine derartige Verunreinigung des Vogels durch das Gewässer ist ausgeschlossen. Die Verunreinigung muss durch bislang unbekannte Täter an dem Tier verursacht worden sein», schreibt die Polizei.

(sw/L'essentiel)