Vergewaltiger verschicken Tat-​​Video per Snapchat

Sie vergewaltigten ihr Opfer über Stunden und schickten Videos der Tat via Snapchat herum. Sieben Jugendliche wurden in Chaudfontaine in der Provinz Lüttich verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, ein Mädchen in der Nacht vom 30. auf den 31. März unter Drogen gesetzt und mehrfach vergewaltigt zu haben. Die Täter sind zwischen 13 und 18 Jahren alt.

«Sie wurden innerhalb dieser Woche verhaftet, die beiden Volljährigen werden wegen Vergewaltigung angeklagt, der Untersuchungsrichter hat einen Haftbefehl für sie erlassen. Die fünf Minderjährigen wurden im Institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) untergebracht», erklärt die erste stellvertretende Staatsanwältin Catherine Collignon gegenüber dem Sender RTBF.

Jungen lachen und gratulieren sich gegenseitig

Das Opfer erscheint in den versendeten Bildern bewusstlos. Sie könne GHB, eine sogenannten Vergewaltigungsdroge, verabreicht bekommen haben. In den kurzen Videoausschnitten, die die Jugendlichen versendet haben, ist der Teenager nackt. Die Täter hatten sie auf eine Matratze gelegt und ihr Kissen unter das Becken geschoben.

Die Clips zeigen, wie ein Junge das Mädchen vergewaltigt. Man sieht, wie sich einer der Jungen mit heruntergelassener Hose dem Mädchen nähert, während andere die Kissen ersetzen. Die Jugendlichen, die sich in unmittelbarer Nähe des Opfers befinden, lachen und gratulieren sich gegenseitig im Clip.

(mm/L'essentiel)