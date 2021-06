Grenzgänger können weiter von zuhause arbeiten

Luxemburg und Frankreich haben die gegenseitige Vereinbarung über Grenzgänger im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung bis zum 30. September 2021 verlängert, wie das Finanzministerium am Mittwochnachmittag mitteilt. Diese Maßnahme biete mehr Vorhersehbarkeit für die etwa 100.000 französischen Grenzgänger und ihre Arbeitgeber. Vergangene Woche wurde bereits das Abkommen mit Belgien verlängert.

Je remercie le gouvernement de la France qui vient de faire savoir que la tolérance administrative en matière fiscale pour le #télétravail sera prolongée jusqu’au 30 septembre 2021, ce qui est une bonne nouvelle pour les salariés et entreprises en période de #Covid19. ???????????????? PG — Pierre Gramegna (@pierregramegna) June 15, 2021

«Ich begrüße diese weitere Verlängerung unserer Vereinbarung mit Frankreich. Die gütliche Einigung steht im Einklang mit den zuvor getroffenen Entscheidungen», sagte Finanzminister Pierre Gramegna. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Arbeitstage, an denen die Beschäftigten aufgrund der Pandemie nicht in Luxemburg arbeiten, nicht berücksichtigt werden. Üblich sind maximal 29 Tage, an denen französische Grenzgänger zuhause arbeiten können, damit das Entgelt auch weiterhin in Luxemburg steuerpflichtig bleibt.

Die Vereinbarung zwischen Deutschland und Luxemburg zur Telearbeit sieht vor, dass sich die Ausnahmeregelungen automatisch jeden Monat um einen weiteren Monat verlängern, wenn nicht eine der Vertragsparteien eine Woche vor Ablauf der Vereinbarung kündigt.

(L'essentiel)