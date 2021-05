Ryanair hält vorerst zum Hahn

Aufatmen am Hahn. Der irische Billigflieger Ryanair setzt weiterhin auf den kriselnden Hunsrück-Airport und stockt die angebotenen Verbindungen für den diesjährigen Sommerflugplan überraschend auf, wie unter anderem der Trierische Volksfreund berichtet. Die neuen Destinationen sind Agadir (Marokko), Mykonos (Griechenland), Zagreb (Kroatien) und Treviso (Italien).

Im Vor-Corona-Sommer 2019 boten die Iren 70 wöchentliche Flüge an, nun sind es 77. Auch die Anzahl der angebotenen Ziele (30) ist seitdem um fünf Verbindungen gewachsen. Generell setzen die Iren in Deutschland auf die Rückkehr der Reiselust und bieten 250 Verbindungen und 24 neue Ziele an, wie das Branchen-Portal aerotelegraph berichtet.

Ab Luxemburg bietet Ryanair weiterhin 12 Destinationen an.

(L'essentiel)